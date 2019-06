La prima volta di Ultimo in uno stadio: il concerto a Lignano, video

"Questo è il mio primo stadio. È un'emozione pazzesca. Non mi accadeva da tanto di non riuscire a dormire la notte per un appuntamento e stanotte è successo. Spero di essere all'altezza degli stadi, è una grande responsabilità". A parlare è Ultimo, che ieri sera con il concerto allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro ha iniziato a prendere confidenza con una platea decisamente più vasta rispetto a quella dei palasport che hanno ospitato i concerti primaverili legati all'album "Colpa delle favole". In scaletta le canzoni dell'album uscito ad aprile dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con "I tuoi particolari", ma anche quelle di "Peter Pan" e "Pianeti". L'appuntamento più atteso resta quello del 4 luglio, quando il cantautore romano si esibirà per la prima volta sul palco dello stadio della sua città, l'Olimpico, con un concerto tutto suo (lo scorso anno fu ospite di Fabrizio Moro). In attesa del tour che nell'estate del 2020 lo terrà impegnato in ben dieci stadi italiani.

Da "Colpa delle favole" (con cui ha aperto il concerto, tra i fuochi d'artificio) a "La stazione dei ricordi", passando per "Sogni appesi" (la sua canzone manifesto, con quei versi - "da quando ero bambino, solo un obiettivo / dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo" - diventati un po' il suo manifesto, urlati all'unisono insieme ai 20.000 fan seduti tra gli spalti dello stadio), "Racconterò di te", "Sabbia", "Cascare nei tuoi occhi", "Aperitivo grezzo", e naturalmente "Il ballo delle incertezze" e "I tuoi particolari". Una trentina le canzoni in scaletta, che ricalca un po' quella dei concerti nei palasport - ma a Roma non mancheranno sorprese, assicura. Non è da escludere che sul palco dell'Olimpico possano arrivare a sorpresa anche gli amici Fabrizio Moro (che nel 2016 affidò proprio ad un ancora sconosciuto Ultimo l'apertura di un suo concerto al Palazzo dello Sport) e Antonello Venditti (che ha recentemente preso il cantautore romano sotto la sua ala protettiva, come testimonia la pacca sulla spalla nel video di "Fateme cantà" e il duetto a Roma ).