Morgan accetta l'invito di Sgarbi: 'Mi insedierò con un concerto'

Morgan accetta l'invito di Vittorio Sgarbi. Tramite un video pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, il cantautore brianzolo - il cui nome è recentemente tornato al centro della cronaca per il caso dello sfratto dalla sua casa di Monza - ha fatto sapere di essere intenzionato a trasferirsi nel secondo piano del palazzo di Villa Savorelli, a Sutri, il comune in provincia di Viterbo di cui il critico d'arte è sindaco. Trasformandolo così in un "luogo che si accenderà di musica": "Ci saranno concerti aperti al pubblico, lezioni per bambini. Il fatto che sgarbi dia il luogo, è un foglio bianco e la condizione ideale per costruire da zero un centro musicale. Mi insedierò con un concerto. Per fare la musica e anche per farla godere, gratis", ha detto Morgan.

Ma la vicenda diventa un caso politico, a Sutri. Alcuni membri dell'assemblea comunale hanno promesso di dare battaglia al sindaco Sgarbi per impedirgli di concedere la villa a Morgan: "Mai più si dovrà permettere di usare il nome di Sutri e decidere - impropriamente - le sorti di un bene che appartiene alla cittadinanza, per puri scopi personali e propagandistici. La villa appartiene a Sutri".