Ben Ottewell (Gomez) e Manuel Agnelli/Rodrigo D'Erasmo nel cartellone di Luglio di Germi

Germi, il locale milanese aperto in zona Navigli a Milano da Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo, ha annunciato la programmazione del mese che comincia oggi, 1° luglio.

In cartellone, questo mese Ben Ottewell, cantante dei Gomez, in versione solista, nonché una serata speciale di Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo dal titolo: “Mettetevi scomodi” e un tributo a Nick Drake con Roberto Angelini e Rodrigo D'erasmo.

Questo il calendario completo - ci si può prenotare agli eventi qua. Gli eventi sono riservati ai soci l'accesso al locale necessita della richiesta di una tessera ACSI, che si può richiedere on line 24 ore prima.

Mercoledì 3 luglio

Bao presenta: Incontro con Rita petruccioli in occasione dell’uscita del suo graphic novel d’esordio “Ti chiamo domani”

Modera l’incontro: Caterina Marietti

, Ore 19, Ingresso libero + tessera Acsi



Giovedì 4 luglio

Ben Ottewell In concerto

Il leader dello straordinario collettivo inglese Gomez nell’ultima tappa del suo tour solista in Italia

Sottorscrizione 15€+tessera Acsi ,Ore 21

Sabato 6 luglio

Body Funk - Vinyl Only Timeless House and Funk Music with soul food and spirits.

ingresso libero +tessera Acsi -Ore 21

Mercoledì 10 luglio

Punk! Anarchí in Italí - Incontro con Stefano Gilardino

Ingresso libero+tessera Acsi Ore 19

Mercoledì 17 luglio

Riot not Quiet - 365 giorni di Rock al femminile

Incontro con l’autrice - Laura Pescatori

Ingresso libero +tessera Acsi - Ore 20

Domenica 21 luglio

Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo in: “Mettetevi scomodi”

Sottoscrizione 20€+tessera Acsi, Ore 21

Mercoledì 24 luglio

Way to blue - Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo

Un tributo al fragile quanto straordinario talento di Nick Drake

Sottoscrizione 15€+ tessera Acsi Ore 21

Il locale rimarrà chiuso dal 4 al 26 agosto