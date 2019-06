Mike Love (Beach Boys) annuncia un album e pubblica un nuovo brano

La voce dei leggendari Beach Boys ha pubblicato una nuova canzone dal titolo "California Beach" e ha annunciato, per il prossimo 19 luglio, un album solista.

Mike Love, a proposito del suo nuovo brano, ha spiegato: "Quel mitico luogo a ovest; la California che ho avuto il privilegio di chiamare casa mi ha ispirato per tutta la vita. "California Beach", in realtà non è uno, ma molti posti meravigliosi che hanno preservato un certo fascino per innumerevoli anni. Questa canzone ha vissuto a lungo nella mia testa e, infine, ha preso vita giusto in tempo per l'estate."

Ascolta "California Beach":



La quarta pubblicazione solista di Love - per la produzione di Sam Hollander (Panic! at the Disco) e Josh Edmondson - si intitola "12 Sides of Summer". Il disco includerà inediti, versioni rivistate delle canzoni dei Beach Boys - tra cui "Surfin' surfin' safari" 'e "It's ok" - e altre cover come "Rockaway Beach" dei Ramones, "Here Comes the Sun" dei Beatles, "On and on and on" degli ABBA, "Summertime blues" di Eddie Cochran e "Over and over and over again" dei Dave Clark Five.