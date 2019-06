'Liberato' da ogni sospetto: il concerto di Livio Cori in diretta da Napoli

"Non posso dedicare la mia intera carriera a dimostrare di non essere Liberato", ha detto Livio Cori nella nostra intervista, pubblicata pochi giorni fa, nella quale gli abbiamo chiesto di raccontarci tutto quello che sa su Liberato. Ieri sera, sabato 22 giugno, il cantante napoletano, che negli ultimi mesi è stato considerato da molti il principale indiziato nella ricerca alla scoperta dell'identità della voce di "Nove maggio", ha organizzato un piccolo concerto nei Quartieri Spagnoli in contemporanea con l'esibizione romana di Liberato (qui la recensione dello spettacolo al Rock in Roma): lo ha trasmesso in diretta streaming sui suoi canali social ufficiali, per provare a far cadere tutti i sospetti e dimostrare una volta per tutte di non avere niente a che fare con il progetto Liberato.