Black Crowes: esce la (auto)biografia della band statunitense

Il prossimo 24 settembre verrà pubblicata la biografia dei Black Crowes a cura del batterista e co-fondatore della band statunitense Steve Gorman. "Hard To Handle: The Life And Death Of The Black Crowes - A Memoir", questo il titolo del volume, è stato scritto con la collaborazione di Steven Hyden.

Nel libro verrà ripercorsa la parabola dei Black Crowes e di come il successo raggiunto si sia via via sgretolato complici il bere, le droghe e i continui litigi tra i fratelli Robinson, Chris e Rich, fino all’inevitabile scioglimento. Gorman c’era e racconta tutto con grande sincerità e ironia.