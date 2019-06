Status Quo: esce l'album "Backbone" - TRACKLIST/COPERTINA

Gli Status Quo annunciano che il prossimo 6 settembre esce “Backbone”, il 33esimo album in studio della storica rock band britannica. Il primo senza Rick Parfitt, il chitarrista della band morto la vigilia di Natale del 2016.



Dichiara il leader degli Status Quo Francis Rossi:

"Questo nuovo materiale doveva essere veramente buono. I Quo hanno realizzato tanto e hanno significato molto per parecchie persone, quindi la qualità non poteva sfuggirci di mano. Le cose sono cambiate e non siamo mai stati un obiettivo così semplice come oggi. Perdere Rick è stato veramente difficile, ma grazie a Richie Malone, che si è ispirato a lui e ha preso in mano la chitarra, non possiamo non continuare, ma anzi dobbiamo tenere il passo. L'energia di Richie e quella di Leon non possono essere sottovalutate. Non ero sicuro di avere un altro album in me, ma non posso essere più orgoglioso di “Backbone”. Spero che i fan lo ameranno, ma non puoi accontentare tutti e non inizierò proprio ora a farlo."



Tracklist

01 Waiting For A Woman

02 Cut Me Some Slack

03 Liberty Lane

04 I See You're in Some Trouble

05 Backing Off

06 I Wanna Run Away With You

07 Backbone

08 Better Take Care

09 Falling off The World

10 Get Out Of My Head

11 Running Out Of Time