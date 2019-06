Noel Gallagher: ascolta il nuovo disco 'Black star dancing'

Mentre il fratello annuncia il nuovo album "Why me? Why not.", che uscirà a settembre (ma che è stato anticipato già dal singolo "Shockwave"), Noel Gallagher pubblica nuova musica: è uscito oggi, venerdì 14 giugno, il nuovo Ep dell'ex Oasis insieme alla sua attuale band, gli High Flying Birds. Si intitola "Black star dancing" e contiene appena cinque tracce: tra queste anche la title track e "Rattling rose", che ne hanno anticipato l'uscita. Potete ascoltarlo proprio qui sotto:

"Black star dancing" è il settimo disco inciso da Noel insieme agli High Flying Birds, dopo gli album "Noel Gallagher's High Flying Birds" del 2011, "Chasing yesterday" del 2015 e "Who built the moon?" del 2017 e dopo gli Ep "Songs from the great white north...", "iTunes festival: London 2012" e "Where the city meets the sky: chasing yesterday: the remixes".

L'Ep, come anticipato dallo stesso Noel Gallagher, prelude ad altri due mini album di prossima pubblicazione.

L'ex Oasis, che a maggio si è esibito sul palco del Concertone di Piazza San Giovanni, a Roma, tornerà a suonare in Italia a luglio, per due date a Pistoia e Mantova. I biglietti sono ancora disponibili su TicketOne.