Noel Gallagher: dopo ‘Black Star Dancing’ altri due EP in arrivo

Il maggior dei fratelli Gallagher ha annunciato soltanto ieri la prossima pubblicazione dell’EP “Black Star Dancing” – potete già ascoltare la title track qui – e già oggi in un’intervista Noel Gallagher ha svelato un’altra importante novità: “Black Star Dancing” non sarà l’unico EP a firma Gallagher a vedere la luce, dal momento che The Chief è pronto a darne alle stampe altri due. “Ho tre EP in uscita quest’anno”, ha dichiarato la voce di “Don’t Look Back in Anger” ai microfoni di Radio X, spiegando che il secondo, in particolare, sarà una registrazione “con un suono molto mancuniano”. Gallagher ha poi aggiunto: “Riesco a immaginare ragazzi in giacca a vento che annuiscono imbronciati ascoltandolo mentre guardano le Adidas dei compagni chiedendo ‘dove la hai prese queste?’”.

Quanto a un disco vero e proprio, ideale seguito di “Who Built The Moon?”, il cantautore britannico aveva fornito qualche anticipazione nei mesi scorsi, tornando sull’argomento a margine della sua esibizione di due giorni fa al Primo Maggio romano. Nei prossimi giorni Noel Gallagher andrà in scena nel Regno Unito per una manciata di date, mentre porterà nuovamente la sua musica nella Penisola l’8 e 9 luglio, rispettivamente a Pistoia e a Mantova.