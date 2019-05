Noel Gallagher, ecco il video di ‘Black Star Dancing’

Il singolo, title track del prossimo EP di Noel Gallagher, è uscito lo scorso 2 maggio e ora "Black Star Dancing" ha anche il suo video. La clip ricalca il format del variety show britannico “The Wheeltappers and Shunters Social Club” presentato dal comico Bernard Manning e andato in onda dal 1974 al 1977. Manning è anche lo speciale ospite del video, che introduce sul palco il maggiore dei fratelli Gallagher e i suoi High Flying Birds. Potete vedere la clip di "Black Star Dancing" qui:

Questa sera l’ex Oasis andrà in scena a Edimburgo, per poi esibirsi nelle restanti tre date britanniche e spostarsi subito, dal 15 maggio, in Asia, per la branca in Oriente della sua tournée. Per vederlo in Italia – dove Gallagher ha fatto tappa con un piccolo set lo scorso 1° maggio per il tradizionale Concertone romano – dovrete aspettare i prossimi 8 e 9 luglio, quando il musicista di Manchester si esibirà a Pistoia e Mantova.

Quanto ai prossimi progetti della voce di “Don’t Look Back in Anger”, Gallagher ha svelato che l’EP "Black Star Dancing", in uscita il 14 giugno, non sarà l’unica pubblicazione del 2019 per l’artista.