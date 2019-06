Il fratello di Billie Eilish pubblica un nuovo singolo

Il fratello della giovane popstar Billie Eilish, nonché co-autore e produttore dell’album di debutto della sorella, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, uscito lo scorso 29 marzo, ha pubblicato un nuovo singolo, intitolato “Angel”. Potete ascoltarlo qui:

A proposito del brano Finneas Eilish ha raccontato all’edizione statunitense di Billboard che “Angel” sarebbe nata nel backstage di uno dei concerti della sorella – Finneas è anche tra i musicisti che accompagnano Billie in tour -, spiegando: “Mi sono fatto una tazza di caffè e mi sono seduto al piano e ho scritto tutto il pezzo in un’ora e l’ho suonato per la prima volta quella notte”. E ancora, riguardo al significato di “Angel”: “L’amore è sempre stata la cosa più importante per me e la cosa che guida la mia vita”.

“Angel” non è il primo singolo solista firmato da Finneas Eilish, che ha pubblicato diversi brani negli anni, da ultimi – entrambi usciti nel 2019 – “Claudia” e “I Lost a Friend”.