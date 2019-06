Liam Gallagher: 'Nonostante l'artrite resto ancora rock'n'roll'

Non saranno certo alcuni problemi all'anca a fermare Liam Gallagher. L'ex Oasis ha confidato in un'intervista alla rivista britannica "Q Magazine", che gli ha dedicato la copertina del suo ultimo numero, di soffrire di artrite. Liam, 47 anni il prossimo settembre, ha fatto sapere di essere continuamente alle prese con infiammazioni all'anca che gli provocano anche dolori alle gambe e ai polpacci. Per provare a risolvere il problema il cantante si sta sottoponendo ad alcune sedute di agopuntura: "Così posso convincermi di essere ancora rock'n'roll", ha detto.

Gli acciacchi non hanno impedito a Liam Gallagher, negli ultimi mesi, di lavorare a due progetti molto importanti per la sua carriera: il nuovo album solista (ideale seguito di "As you were" del 2017, il primo inciso senza i Beady Eye) e il docu-film "As it was", nelle sale del Regno Unito da questo venerdì, che racconta il suo percorso dopo lo scioglimento degli Oasis.