Slipknot: debutto live, in tv, con le nuove maschere - VIDEO

Gli Slipknot sono stati ospiti dello show televisivo statunitense "Jimmy Kimmel Live" lo scorso 17 maggio. La band dello Iowa ha eseguito live per il programma il proprio nuovo singolo “Unsainted”; in più ha registrato, sempre dal vivo, una versione destinata al solo web di “All Out Life” (non trasmessa, dunque, in televisione).

Questa ospitata segna la prima performance live degli Slipknot del 2019. Il gruppo ha annunciato la pubblicazione di un nuovo disco intitolato "We Are Not Your Kind" e previsto per il prossimo 9 agosto. Fino a ora dall'album è stato tratto il solo singolo "Unsainted", mentre "All Out Life" - pubblicata a Halloween del 2018 - non è compresa nella tracklist del disco e fungeva da singolo stand-alone.

Ecco il video di "Unsainted" al "KImmel":

E questo è di "All Out Life":

La comparsata televisiva ha segnato anche il debutto live delle nuove maschere degli Slipknot e la prima apparizione del nuovo misterioso percussionista che ha preso il posto di Chris Fehn, allontanato dalla band alcuni mesi fa in seguito a una disputa legale.

Vi ricordiamo che gli Slipknot saranno in Italia, a Bologna, il prossimo 27 giugno.