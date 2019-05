Slipknot: l'album è "We Are Not Your Kind”. Guarda il video di "Unsainted”

Gli Slipknot annunciano il loro sesto album in studio “We Are Not Your Kind”, prodotto dalla band statunitense insieme a Greg Fidelman, in uscita il 9 agosto. La band presenta inoltre il primo singolo “Unsainted”, corredato da un video diretto da M. Shawn Crahan.

Dice il chitarrista Jim Root:

“Non abbiamo mai impiegato così tanto tempo per scrivere un album e non abbiamo mai risolto così tanti problemi insieme. Una delle mie fonti di ispirazione, questa volta, sono stati gli artisti che registrano un intero album e non solo un’unica canzone. Mentre l’industria musicale sembra muoversi sempre più verso i singoli, gli Slipknot vogliono offrire un’esperienza completa, un’esperienza che solo un album può dare”.

Il regista del video e percussionista della band Crahan dice:

“L’arte che stiamo presentando in questi giorni arriva con il più alto ricoscimento per noi, perché ha richiesto molto tempo per essere completata. Ci sono voluti quasi quattro anni per dare forma a queste emozioni e il premio ora non è altro che la redenzione”.

Gli Slipknot saranno in Italia per un unico concerto il 27 giugno all’Arena Parco Nord, nell’ambito del Bologna Sonic Park.

Tracklist:

1. Insert Coin

2. Unsainted

3. Birth Of The Cruel

4. Death Because Of Death

5. Nero Forte

6. Critical Darling

7. Liar’s Funeral

8. Red Flag

9. What’s Next

10. Spiders

11. Orphan

12. My Pain

13. Not Long For This World

14. Solway Firth