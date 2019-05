I Rolling Stones tornano in tour

Rolling Stones tornano in tour. Archiviati i problemi di salute di Mick Jagger, la band si prepara a tornare sui palchi e annuncia le nuove date del "No filter tour", ora riprogrammate dopo che gli Stones erano stati costretti a posticiparle lo scorso marzo per permettere al cantante di curarsi.

Il gruppo di "(I can't get no) Satisfaction" tornerà a esibirsi dal vivo tra poco più di un mese, il prossimo 21 giugno: sarà il Soldier Field di Chicago, nell'Illinois, a ospitare il ritorno sui palchi dei Rolling Stones. La tournée andrà poi avanti fino al 31 agosto, quando chiuderà a Miami dopo aver fatto tappa in diverse città degli Stati Uniti e del Canada come Ontario, Washington, New Orleans, Philadelphia, Houston e Seattle.

L'annuncio arriva a poche ore dal divertente video che Mick Jagger ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute: a guardarlo, sembra davvero in ottima forma.