Mick Jagger torna a ballare dopo l’intervento: il video delle prove

Non c’era alcun dubbio ormai che il frontman dei Rolling Stones si fosse perfettamente ripreso dall’operazione al cuore subita nei mesi scorsi, ma ogni conferma strappa un sorriso ai fan della band britannica e non solo. Dopo che ad aprile Ronnie Wood aveva assicurato che Mick Jagger stava “benone”, raccontando anche qualche aneddoto su come il resto della band stesse cercando di tenere alto il morale dell’amico, ora un video condiviso su Twitter dalla voce di “Paint It Black” mostra quanto in forma sia il settantacinquenne cantante nato a Dartford. Nella clip che segue potete vederlo mentre si prodiga in una delle sue iconiche danze, in quelle che sembrano essere delle prove per il ritorno sul palco di Jagger dopo che gli Stones hanno posticipato, per permettergli di riprendersi al meglio, tutte le date in Nord America del “No Filter Tour”.