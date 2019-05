Manic Street Preachers: parte il ‘This Is My Truth Tell Me Yours’ tour - VIDEO

Ieri sera i Manic Street Preachers si sono esibiti all’Olympia Theatre di Dublino (Irlanda) nel primo concerto del ‘This Is My Truth Tell Me Yours 20th Anniversary’ atto a celebrare i 20 anni dall’uscita del quinto album (leggi qui la recensione) della band gallese.

Alcune canzoni del disco come “I’m Not Working” e “Be Natural” non erano mai state proposte dal vivo e brani come “Born A Girl” e “S.Y.M.M.” non venivano eseguiti in concerto dal 1998.

L’ultimo album dei Manic Street Preachers, “Resistance is Futile”, risale allo scorso anno

Setlist:

‘The Everlasting’

‘You Stole the Sun From My Heart’

‘Ready for Drowning’

‘Tsunami’

‘My Little Empire’

‘I’m Not Working’

‘You’re Tender and You’re Tired’

‘Born a Girl’

‘Be Natural’

‘Black Dog on My Shoulder’

‘Prologue to History’

‘S.Y.M.M.’

‘If You Tolerate This Your Children Will Be Next’

‘Sleepflower’

‘Your Love Alone Is Not Enough’

‘International Blue’

‘Motorcycle Emptiness’

‘Solitude Sometimes Is’

‘People Give In’

‘You Love Us’

‘No Surface All Feeling’

‘A Design For Life’