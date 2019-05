Black Sabbath, 'reunion' con Bill Ward per il Grammy alla carriera

In occasione dell’assegnazione del Grammy alla carriera, il Lifetime Achievement Award, della Recording Academy, nota ai più per essere l’organizzazione a stelle e strisce che conferisce i Grammy Awards, i Black Sabbath si sono presentati all’appello con lo storico batterista della band, Bill Ward, che dal 2012, quando la formazione di metallari britannici si è ritrovata, non fa più parte della band. Durante la cerimonia del “Grammy Salute to Music Legends”, che si è tenuta lo scorso 11 maggio al Dolby Theatre in Los Angeles, Ward è stato immortalato insieme ai Sabbath Tony Iommi e Geezer Butler, mentre il frontman Ozzy Osbourne non ha potuto essere presente all’evento a causa della sua convalescenza. Ecco qualche foto:

A omaggiare i Black Sabbath durante la cerimonia nella "Città degli angeli" sono stati i Rivals Sons – gli stessi che hanno aperto i concerti del gruppo per il tour d’addio -, che hanno messo in scena un medley di alcune delle tracce più amate della band, “War Pigs”, “Changes” e “Paranoid”. Oltre ai Black Sabbath, il Lifetime Achievement Award 2019 è andato anche a George Clinton & Parliament-Funkadelic, Billy Eckstine, Donny Hathaway, Julio Iglesias, Sam & Dave e Dionne Warwick, in quanto “performers che hanno dato significativi contributi d'importanza artistica al campo della discografia”.

Nei mesi scorsi alla band del Principe delle tenebre è stata dedicata, nella sua città natale, Birmingham, una panchina che raffigura i quattro componenti originari del gruppo, incluso quindi Bill Ward. A partire dalla prossima estate, fino al mese di settembre, poi, Birmingham ospiterà anche una mostra dedicata al gruppo, battezzata “Black Sabbath - 50 Years” .