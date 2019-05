Amici 2019, serale: settima puntata. Ecco chi è stato eliminato

La settima puntata del serale di Amici 2019 è andata in onda su Canale 5 questa sera. Ecco cosa è successo, chi sono i semifinalisti e chi è stato eliminato.

La puntata si è aperta con il ballottaggio tra il ballerino Umberto e il cantante Mameli, il cui risultato era rimasto in sospeso alla fine della scorsa puntata. A decreterarne l'esito, i professori del talent condotto da Maria De Filippi: a lasciare la "scuola" di "Amici" è Mameli.

Parte dunque la gara, tra i sei concorrenti rimasti in gara, per la conquista delle cinque maglie disponibili per la semifinale. I concorrenti non gareggiano più divisi in due squadre, ma tutti contro tutti. La gara è suddivisa in alcuni gironi. Nel primo, si esibiscono tutti i concorrenti: un'esibizione a testa. Votano i tre giudici della puntata, Emma Marrone, Gerry Scorri e Mara Venier. Alla fine del girone viene stilata una classifica sulla base dei punteggi ottenuti: primo il ballerino Rafael, che conquista così la maglia.

La gara prosegue con il secondo girone: i cinque concorrenti rimasti a correre per la maglia si esibiscono di nuovo e stavolta le esibizioni sono votate dai professori di "Amici". Primi, a pari merito, sono i cantanti Tish e Alberto. I due cantanti si scontrano in un ballottaggio e a vincere è Tish, che conquista la seconda maglia disponibile per la semifinale.

Terzo girone: a votare è il pubblico da casa, tramite il televoto. I due che ottengono più preferenze al televoto si scontrano in un ballottaggio: si tratta di Giordana e Alberto. Ma a scegliere a chi dei due assegnare la maglia per la semifinale sono i professori del talent: va alla cantante Giordana.

Quarto girone il penultimo: stavolta votano i due "tecnici" Luciano Cannito e Beppe Vessicchio. Primo, tra le preferenze, è il ballerino Vincenzo, che indossa così la maglia per la semifinale.

Il quinto ed ultimo girone è di fatto un ballottaggio tra il cantante Alberto e il ballerino Umberto, supportati rispettivamente da Vincenzo e Tish (il primo) e da Giordana e Rafael (il secondo). A votare le esibizioni il pubblico da casa tramite televoto, i professori e i tecnici. A conquistare l'ultima maglia disponibile per la semifinale è Alberto. Umberto lascia così la scuola di "Amici".

Saranno dunque Rafael, Tish, Giordana, Vincenzo e Alberto a contendersi la prossima settimana i quattro posti disponibili per la finale di sabato prossimo, 25 maggio.