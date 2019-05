La classe di Mark Knopfler in concerto al Forum di Assago

"I'm an old guy", ripete un paio di volte Mark Knopfler. Il chitarrista britannico compirà 70 anni quest'estate, ma il suo è l'understatement di uno che ha mai avuto il phisique du role da rockstar, ma che ha creato un suno di chitarra che ha fatto la storia della musica. E quello è sempre intatto: il concerto al Mediolanum Forum di Assago lo ha dimostrato di nuovo. E' la prima data italiana del tour di “Down the Road Wherever” , ed è il ritorno nel nostro paese dopo 4 anni. Come nell'album, gli ingredienti non sono cambiati: rock, folk, country un tocco un tocco di reggae in "Once Upon A Time In the West", uno dei diversi brani dei Dire Straits in scaletta.

Pur con una corposa carriera solista, la scaletta è equilibrata: solo due canzoni dal nuovo disco, qualche classico recente (su tutti "Sailing to Philadelphia") e diversi classici della band: non manca, come sempre "Romeo And Juliet", ma questa volta non c'è "Sultans of swing". C'è invece "Your latest trick" (ripresa nel tour del 2015 dopo oltre 10 anni di assenza dalle scalette, ma a Milano non venne suonata") e c'è "Money for nothing", in perfetta e scenografica di apertura di bis, con la voce che ripete "I want my MTV", l'intro di batteria, e l'attesa per il riff di Knopfler.

La serata si chiude con l'immortale "Brothers in arms", e "Going home". Un plauso alla band di ben 10 elementi, con fiati, violini e strumentazioni varie, ad arrichire in maniera perfetta il suono, tanto nei classici della bandn quanto in brani come "Done With Bonaparte", dove viene esibita in prima fila. Mark Knopfler tornerà in Italia a Lucca il 13 luglio, Nichelino il 17 luglio, Cattolica il 18 luglio, Roma il 20 e 21 luglio e, infine, Verona il 22 luglio. Qua un assaggio del concerto milanese, sotto la scaletta.

SETLIST

Why aye man

Corned Beef City

Sailing To Philadelphia

Once Upon A Time In the West

Romeo And Juliet

My Becon Roll

Matchstick Man

Done With Bonaparte

Heart Full of Holes

She's Gone/Your Latest Trick

Postcards From Paraguay

On Every Street

Speedway at Nazareth

Money for Nothing

Brothers in Arms

Going Home