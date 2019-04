Mark Knopfler, è partito il tour di ‘Down The Road Wherever’: video e scaletta

Ha debuttato lo scorso 25 aprile, a Barcellona, il tour mondiale del già cantante e chitarrista dei Dire Straits Mark Knopfler a supporto della sua ultima prova di studio in solitaria, “Down the Road Wherever”, uscita lo scorso anno. Nella città spagnola il musicista britannico ha messo in scena classici dei Dire Straits come “One Upon a Time in the West”, “Romeo and Juliet”, “On Every Street”, “Telegraph Road” e “Money For Nothing” – Knopfler non la suonava dal vivo dal 2005 - così come pezzi del suo repertorio solista, come “Nobody Does That”, “My Bacon Roll”, “Heart Full of Holes” e “Silvertown Blues”. Qui sotto trovate la scaletta completa della data di Barcellona, ospitata dal Palau Sant Jordi, e alcuni video del live.

Scaletta:

“Why Aye Man”

“Nobody Does That”

“Corned Beef City”

“Sailing to Philadelphia”

“Once Upon a Time in the West”

“Romeo and Juliet”

“My Bacon Roll”

“Matchstick Man”

“Done With Bonaparte”

“Heart Full of Holes”

“She's Gone”

“Your Latest Trick”

“Silvertown Blues”

“Postcards from Paraguay”

“On Every Street”

“Speedway at Nazareth”

“Telegraph Road”

Encore

“Money for Nothing"

“Going Home: Theme from Local Hero"

Dopo Barcellona la voce di “Tunnel of Love” si è esibita a Valencia, ieri, 26 aprile, mentre domani si sposterà a Madrid. Le tappe italiane della tournée sono previste a Milano il 10 maggio, a Lucca il 13 luglio, a Nichelino il 17 luglio, a Cattolica il 18 luglio, a Roma il 20 e 21 luglio e, infine, a Verona il 22 luglio.