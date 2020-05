Leo Sayer: i suoi singoli nella Top Ten britannica

Tra il 1973 e il 1977, Leo Sayer – il cantante britannico che oggi festeggia il suo compleanno: è nato il 21 maggio del 1948 – è riuscito a piazzare sette singoli nella Top Ten britannica, e altri tre fra il 1978 e il 1982; un risultato eccellente, che rispecchia la grande notorietà ottenuta dall’artista in quel periodo. In Italia non è molto conosciuto, e anche nel resto del mondo la sua fama è ormai declinata; ma ugualmente vogliamo farvi ascoltare le canzoni con le quali ha frequentato le classifiche quarant’anni fa.