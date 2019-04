Coez cita Vasco nel nuovo singolo 'Domenica': ascolta

Con l'estate alle porte Coez estrae un nuovo singolo dal suo ultimo album "È sempre bello" (qui tutto quello che c'è da sapere): dopo l'omonima canzone che a gennaio ha anticipato l'uscita del disco, la scelta è ricaduta su "Domenica", una road-song perfetta in vista della bella stagione. Nel nuovo singolo, che sarà accompagnato da un videoclip in uscita nei prossimi giorni, il rapper romano cita uno dei suoi principali punti di riferimento: è Vasco Rossi, di cui Coez ripropone a modo suo un verso di una delle canzoni più celebri.

"Domenica", che come tutte le canzoni del nuovo album è frutto della rinnovata collaborazione con Niccolò Contessa (già mente dei Cani e già al fianco di Coez per parte del precedente album "Faccio un casino"), vede il rapper fare un salto a piè pari negli anni '80, di cui riprende suoni (elettronici) e atmosfere: "Vorrei fosse domenica / e tua madre fosse meno, un po' meno nevrotica", canta, citando "T'immagini" di Vasco, raccontando la sua idea di domenica. "Stavo andando a casa di Niccolò ascoltando 'T'immagini' di Vasco e quando sono arrivato mi ha fatto ascoltare questo beat molto eighties, 'da macchina' - ci ha raccontato Coez di "Domenica" prima dell'uscita del disco, facendoci ascoltare in anteprima le nuove canzoni - a me era rimasta in testa quella roba della domenica e quindi è venuta fuori questa canzone. C'è la citazione di Vasco, ma stilisticamente parlando questo pezzo è poco Vasco: lui è sempre più rock, più aggressivo. Questo pezzo è un revival di tante cose diverse: a livello di mood somiglia a 'Domenica Bestiale', lo special mi sembra 'Girls just wanna have fun'".Il nuovo singolo arriva praticamente a un mese di distanza dai tre concerti che il 28, 29 e 31 maggio vedranno Coez esibirsi sul palco del Palazzo dello Sport di Roma, la sua città, una sorta di anteprima del tour vero e proprio, che partirà invece il 29 settembre dall'Arena di Verona e che vedrà il rapper esibirsi per la prima volta in dieci anni di carriera come solista nei principali palasport italiani: qui tutte le date.