Eminem, 'Stan' entra nel dizionario Merriam-Webster

La parola "Stan", riferita al titolo dell'omonimo brano di Eminen originariamente incluso in "The Marshall Mathers LP" del 2000 - e a sua volta basato sulla canzone "Thank You" di Dido, pubblicata nello stesso album come primo estratto dalla prova di debutto della cantante britannica "No Angel" - è stata inserita nel novero delle nuove voci presenti nella prossima edizione del dizionario americano Merriam-Webster, uno dei vocabolari più autorevoli presenti sul mercato statunitense.

Il nome, come è noto, si riferisce al fan squilibrato protagonista del brano del rapper di Detroit (vedi frame video qui sopra): già inserito dal Oxford English Dictionary tra le proprie voci nel 2017 per indicare un ammiratore ossessivo, "Stan" è stato catalogato dal Merriam-Webster sia come sostantivo - con la definizione "fan estremamente o eccessivamente entusiasta e devoto" - che come verbo - nello specifico, l'atto del "esibire la propria passione a un grado estremo o eccessivo".

Tra i primi a utilizzare "Stan" come termine in questa accezione pubblicamente è stato il rapper Nas, che nel 2001, nel brano "Ether" - diss contro Jay-Z - inserì il verso "You a fan, a phony, a fake, a pussy, a Stan" ("Sei un fan, un ipocrita, un falso, una fighetta, uno Stan").