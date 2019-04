Bruce Springsteen, un altro post 'muto' sui social: guarda

Un altro post "muto" del Boss sui social. Dopo l'immagine pubblicata ieri, che ha attirato l'attenzione dei fan del rocker, non abituati a vedere sui suoi canali social ufficiali immagini del genere (di solito lì lo staff di Springsteen rilancia i "bootleg ufficiali", che escono il primo venerdì del mese, le sue playlist, e cose simili), sui canali ufficiali di Bruce Springsteen è appena comparsa una nuova misteriosa immagine. Gli elementi immortalati nello scatto sono più o meno gli stessi presenti nella foto pubblicata ieri: il cielo, qualche nuvola, un albero illuminato dai raggi del sole. Qualcuno, tra i fan, la butta sul cazzeggio: "Joshua tree? Andrai in tour con gli U2", chiede, scherzosamente, un utente.

Anche questa immagine, proprio come quella di ieri, non ha didascalia. Cosa bolle in pentola in casa del Boss? Come già ricordato da Rockol, l'ultima comunicazione ufficiale di Springsteen diceva che nel 2019 il rocker non sarebbe andato in tour con la E Street Band e che dopo la residency newyorkese si sarebbe preso una pausa per dedicarsi a "various recording projects".

Bruce Springsteen non pubblica un album di inediti da sette anni: l'ultimo è "Wrecking ball", uscito nel 2012 e seguito nel 2014 da "High hopes", contenente diverse cover e rielaborazioni.