Bruce Springsteen, misterioso post sui social. Cosa bolle in pentola?

Un cielo azzurro, qualche nuvola, un sole, un albero: una “normale” foto con tanto di filtro da social media, che di certo non fa notizia. Solo che non è “normale” che gli account social di Springsteen postino questo genere di foto. Di solito, rilanciano i “bootleg ufficiali”, che escono il primo venerdì del mese, oppure le sue playlist e cose simili.

La foto non ha didascalia: molti commenti la prendono come un augurio pasquale, o come un riferimento all’ “Earth day”, che si celebra oggi, 22 aprile.

Poi ci sono quelli che sperano che sia un primo indizio di una pubblicazione. Qualcuno ha pure paragonato il Boss a Taylor Swift (sacrilegio!): la cantante, da una settimana, pubblica sui suoi social foto senza didascalie, con la scritta “4.26” (si intuisce che sia una data, il 26 aprile; in America si scrive prima il mese, poi il giorno).

E’ presto per capire cosa significhi il post degli account di Springsteen, e se significa qualcosa. Comunque è prontamente ripreso in forma dubitativa anche da vari account di fan-site.

L’ultima comunicazione ufficiale del Boss, a dicembre, diceva: niente tour con la E Street Band nel 2019, e una pausa per dedicarsi a “various recording projects”. Negli ultimi anni, in diverse interviste, Springsteen ha citato un album “solo”, senza band, praticamente pronto e più volte rimandato per altri progetti, tra cui lo show teatrale a Broadway che lo ha tenuto occupato da fine 2017 a tutto il 2018 e infine pubblicato a fine dell’anno scorso.

Che sia la volta buona che il nuovo disco del Boss veda la luce del sole? Sarebbe il primo album di studio dal 2014 (“High hopes”, che però conteneva diverse cover e rielaborazioni) e il primo di inediti da “Wrecking ball” del 2012.