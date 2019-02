Tom Petty and the Heartbreakers, a marzo l’antologia ‘The Best of Everything’: ascolta subito l’inedito ‘For Real’ – TRACKLIST/COVER

Uscirà il prossimo 1° marzo l’antologia “The Best Of Everything”, costruita su brani selezionati dal repertorio del compianto rocker statunitense, venuto a mancare nell’ottobre 2017, dall’esordio discografico con i suoi Heartbreakers ai progetti solisti, fino ai materiali incisi con i Mudcrutch. Il compendio include anche il brano inedito “For Real”, già disponibile da oggi, e una versione alternativa della title track della raccolta, parte delle sessioni di registrazione dell'album “Southern Accents” (1985). Potete ascoltare entrambi i pezzi qui:

L’arduo compito di definire i contenuti dell’antologia, composta da 38 brani e in uscita nelle versioni digitale, doppio CD e 4LP boxset, è andato alla figlia di Tom Petty, Adria, alla moglie Dana, ai due Heartbreakers Mike Campbell e Benmont Tench e all'amico e collaboratore Ryan Ulyate.

I pezzi di “The Best Of Everything” sono stati rimasterizzate dai nastri originali da Chris Bellman ai Bernie Grundman Mastering, con la supervisione Ryan Ulyate. Fanno parte della raccolta anche le note scritte da Cameron Crowe, regista, scrittore e giornalista vicino all’artista. Crowe presenta così il set:

Per i nuovi fan un invito a scoprire la grandezza dei suoi album, tutti zeppi di canzoni adatte a ogni momento e occasione, dure o tranquille, riflessive o scherzose, sempre profonde e vere. Per ogni "Learning to Fly" o "Mary Jane's Last Dance" c'è una "Walls", una "You Wreck Me" o una "American Dream Plan B"... E poi perché fermarsi lì? Quando è stata l'ultima volta che avete ascoltato tutto "The Last DJ"? È lì che vi aspetta.

Ecco la tracklist e, a seguire, la cover di “The Best Of Everything”:

Disco 1

1. Free Fallin’

2. Mary Jane’s Last Dance

3. You Wreck Me

4. I Won’t Back Down

5. Saving Grace

6. You Don’t Know How It Feels

7. Don’t Do Me Like That

8. Listen To Her Heart

9. Breakdown

10. Walls (Circus)

11. The Waiting

12. Don’t Come Around Here No More

13. Southern Accents

14. Angel Dream (No. 2)

15. Dreamville

16. I Should Have Known It

17. Refugee

18. American Girl

19. The Best Of Everything (Alt. Version)

Disco 2

1. Wildflowers

2. Learning To Fly

3. Here Comes My Girl

4. The Last DJ

5. I Need To Know

6. Scare Easy

7. You Got Lucky

8. Runnin’ Down A Dream

9. American Dream Plan B

10. Stop Draggin’ My Heart Around (feat. Stevie Nicks)

11. Trailer

12. Into The Great Wide Open

13. Room At The Top

14. Square One

15. Jammin’ Me

16. Even The Losers

17. Hungry No More

18. I Forgive It All

19. For Real