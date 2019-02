Sono stati assegnati oggi – nella stessa sera in cui, dall’altra parte dell’oceano, ha preso il via la cerimonia di attribuzione dei Grammy Awards - i BAFTA Awards, i premi made in UK del mondo del cinema. I due film musicali più significativi dell’anno, il biopic “Bohemian Rhapsody” e l’esordio dietro alla cinepresa di Bradley Cooper “A Star Is Born”, con Lady Gaga, erano arrivati all’appuntamento alla Royal Albert Hall di Londra con sette nomination ciascuno. A cerimonia conclusa, “Bohemian Rhapsody” si è aggiudicato i premi “miglior suono” e “miglior attore”, andato a Rami Malek, che nella pellicola ha vestito i panni del frontman dei Queen Freddie Mercury; “A Star Is Born” ha invece vinto il premio per la “migliore colonna sonora originale”.

Una delle nomination andate al biopic sui Queen e sul loro leader, quella di “miglior film britannico”, “Bohemian Rhapsody” l’aveva, in realtà, persa lungo la strada, dopo che la commissione l’aveva messa in sospeso per le accuse di molestie sessuali che gravano sul regista accreditato della pellicola, Bryan Singer, allontanato dal set del film, giunto alle battute finali, e sostituito in corsa da Dexter Fletcher.