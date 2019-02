ore 21.30: Ha preso il via presso il Microsoft Theater di Los Angeles l'edizione 2019 dei Grammy Awards, gli "Oscar della musica" americani istituiti nel 1959 dalla National Academy of Recording Arts and Sciences, l'associazione di categoria degli addetti ai lavori dell'industria musicale americana per premiare i successi discografici dell'anno appena concluso.

Tornata a Los Angeles dopo la trasferta dallo scorso anno a New York per celebrare la propria sessantesima edizione, la "music's biggest night" - come da tradizione - ha preso il via presso il Microsoft Theater, dove nelle prossime ore verranno premiate le categorie minori e tecniche. A questa prima, importante tranche - in termini temporali e di riconoscimenti assegnati - seguirà la seconda parte dello show, quella trasmessa in diretta dalla CBS, che sarà invece ospitata dall'antistante e più capiente Staples Center.

Tra i presentatori del pre-telecast ci sono la star giamaicana del reggae-pop Shaggy, oltre che a Lzzy Hale dei Halestorm, Kalani Pe'a, Questlove e Cécile McLorin Salvant. Sul palco del Microsoft Theater, per la prima porzione della sessantunesima edizione dei Grammy Awards, sono invece attesi Angela Aguilar, Aida Cuevas, Fatoumata Diawara, Natalia Lafourcade, Snatam Kaur, Seun Kuti, Craig Morris e Sofi Tukker.

John Poppo, il presidente della Recording Academy fa gli onori di casa: "Diamo il benvenuto ad alcuni dei migliori artisti musicali del pianeta. Abbiamo ricevuto 21mila candidature, e ci siamo detti: 'Possibile che ci succeda ancora?'. Vi ringrazio per il vostro talento, che è sempre fonte di ispirazione".