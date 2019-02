È Simone Cristicchi il vincitore del Premio Sergio Endrigo per la migliore interpretazione del Festival di Sanremo 2019. Il cantautore romano, con "Abbi cura di me" si è aggiudicato il premio grazie agli 85 voti ricevuti dai giornalisti della sala stampa del Teatro Ariston e da quelli ricevuti dalla sala stampa Lucio Dalla del Palafiori.

