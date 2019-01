David Bowie, esce un nuovo cofanetto: conterrà registrazioni inedite (comprese le prime versioni di 'Space Oddity')

Arriva un altro cofanetto postumo di David Bowie, il quarto dopo "Who can I be now? (1974-1976)" del 2016, "A new career in a new town (1977-1982)" del 2017 e "Loving the alien...