Uscirà nel 2020 il "Morbius: il vampiro vivente", il nuovo spin-off di "Spider-Man" dedicato al celebre villain dei fumetti Marvel: il protagonista, uno dei nemici dell'Uomo Ragno, sarà interpretato da Jared Leto, il frontman della band dei Thirty Seconds to Mars.

La pellicola, diretta da Daniel Espinosa, già dietro la cinepresa per film come "Life - Non oltrepassare il limite" e "Safe house - Nessuno è al sicuro", entrambi con protagonista Ryan Reynolds, arriverà nelle sale cinematografiche il 31 luglio 2020.Per Leto si tratta di un ritorno sul grande schermo in un film ispirato al mondo dei fumetti dopo "Suicide squad" del 2016, la pellicola - basata sull'omonimo gruppo di supercattivi dei fumetti DC Comics - nella quale aveva recitato il ruolo del Joker.