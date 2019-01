L’8 marzo raggiungerà il mercato, dopo cinque anni di silenzio discografico, “Still On My Mind”, il nuovo album di Dido. Nell’attesa dell'uscita la cantautrice londinese, dopo il primo singolo “Hurricanes”, pubblica un secondo brano del disco, “Give You Up”.

La canzone è stata scritta da Dee Adams del duo australiano degli Opposite Kids. Parlando del brano in un comunicato stampa, Dido lo ha definito, "Semplicemente perfetto. È una buona canzone di rottura, in cui si è stati feriti ma ci si sente forti."

A maggio Dido darà il via al suo primo tour in quindici anni a supporto del suo nuovo lavoro. In calendario anche un concerto italiano, l’8 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano.