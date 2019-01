Jim Capaldi è stato il batterista dei Traffic. Il batterista e anche il compositore della maggior parte dei testi di una band che, a cavallo tra la fine degli anni sessanta e gli inizi dei settanta, ha scritto più di una grande pagina del romanzo da noi preferito, quello del rock in tutte le sue emanazioni. I primi compagni di Capaldi in quella avventura furono il prodigioso Steve Winwood (tastiere, chitarra e basso), Chris Wood (flauto e sassofono) e Dave Mason (chitarra).

Capaldi se lo è portato via un tumore allo stomaco il 28 gennaio 2005 all’età di 60 anni. Le sue canzoni scritte per i Traffic – per fortuna – nessuno può portarcele via. Ve ne presentiamo qualcuna nelle prossime pagine.