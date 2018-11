Sembra che per il suo debutto dietro alla telecamera l’attore e regista Bradley Cooper avesse in mente Jack White come protagonista - accanto a Lady Gaga - della pellicola "A Star Is Born", nei panni di quel Jackson Maine poi interpretato da Cooper stesso. Il regista del film aveva raccontato in un’intervista a Variety che stava pensando a un’altra persona, che era “un vero musicista”. “Ma lo studio”, proseguiva Cooper, “non avrebbe fatto il film con lui”. In quell’occasione nessun nome era stato fatto, ma una fonte di Variety avrebbe rivelato che Cooper si sarebbe confrontato con l’ex White Stripes prima che la produzione alzasse il suo veto. Non sarebbe stata, in ogni caso, la prima volta di Jack White sul grande schermo: il chitarrista statunitense si è prestato al cinema più volte nel corso della sua carriera, sia con diversi cameo sia con parti vere e proprie. Nel 2007, ad esempio, John Anthony Gillis ha vestito i panni di Elvis Presley nel film “Walk Hard: La storia di Dewey Cox”.

Nei giorni scorsi uno dei produttori della pellicola, Bill Gerber, ha fatto emergere altri possibili scenari sugli interpreti del film, non solo per la parte di Cooper, ma anche per quella di Lady Gaga. Gli attori dietro ai volti di Jack e Ally avrebbero dovuto essere, stando alle sue dichiarazioni concesse all’Hollywood Reporter, Clint Eastwood e Beyoncé.