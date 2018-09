A distanza di tre mesi dall’annuncio ufficiale, il tanto atteso ritorno di Nile Rodgers e della sua storica band, gli Chic, è alle porte. Il nono album del gruppo originario di New York City uscirà il 28 settembre e si intitolerà “It’s About Time”. Il nuovo disco è stato registrato in diverse città di tutto il mondo, ed è stato mixato e masterizzato presso i famosi studi di Abbey Road a Londra, dove tra l’altro Nile Rodgers ricopre da diversi mesi la carica di Chief Creative Advisor. Questa nuova opera in studio vedrà la presenza di alcuni musicisti di nuova generazione, come nel primo singolo appena pubblicato intitolato “Sober”, impreziosito dalla presenza di Craig David e della giovane rapper inglese – di origini giamaicane - Stefflon Don (ma ci sono anche dei featuring di ELton John e Lady Gaga).

Parlando del disco, Nile Rodgers si è così espresso:

“La situazione attuale nel mondo mi ricorda tanto gli inizi di carriera degli Chic; i nostri suoni promettono positività , promettono una via di fuga anche quando le cose sembrano non andare per il verso giusto. In mezzo al caos, alcune canzoni hanno il potere di farti sentire bene”.

Nile Rodgers ha poi spiegato il perché di questo silenzio durato ben venticinque anni:

“Il tempo mi ha maturato, le esperienze ti formano, ti plasmano. Quello che sono diventato oggi ho provato a comunicarlo in un album, è la mia forma d’arte. Sopravvivere due volte al cancro ti fa pensare spesso alla morte, ed è per questo che vuoi non essere dimenticato. Creare un disco è un segno tangibile, un qualcosa che rimane, come un film”.

Gli Chic hanno celebrato lo scorso anno i 40 anni dal debutto discografico con l’album omonimo pubblicato il 22 novembre del 1977; oltre alle tante hit di successo realizzate in carriera- tra tutte ricordiamo "Le Freak" del 1978, ad oggi il singolo più venduto nella storia della Atlantic Records - Nile Rodgers (cofondatore della band insieme allo scomparso Bernie Edwards - ha inoltre contribuito alla fortuna di successi come “Like a Virgin” di Madonna, “Let’s Dance” di David Bowie, “Notorious” dei Duran Duran, fino alle recenti “Get Lucky” e “Lose Yourself to Dance” del duo elettronico francese Daft Punk.

Questa la scaletta di “It’s About Time” :

1. Till The World Falls featuring Mura Masa, Cosha and Vic Mensa

2. Boogie All Night featuring NAO

3. Sober featuring Craig David and Stefflon Don

4. Do Ya Wanna Party featuring Lunch Money Lewis

5. Dance With Me featuring Hailee Steinfeld

6. I Dance My Dance

7. State Of Mine (It’s About Time) featuring Philippe Sais

8. Queen featuring Emeli Sandé & Elton John

9. I Want Your Love featuring Lady Gaga

10. (New Jack)Sober featuring Craig David and Stefflon Don – Teddy Riley Version