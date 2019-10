Natalie Merchant nasce il 26 ottobre 1963 a Jamestown, nello stato di New York (Usa), Natalie Merchant forma nell’81, con alcuni compagni di università, i 10,000 Maniacs, diventando in poco tempo una delle figure guida del college rock americano insieme all’amico intimo Michael Stipe dei R.E.M.. Negli anni '90 debutta come solista, confermandosi come una delle voci femminili più belle e affascinanti del panorama anglosassone: festeggiamo il suo compleanno con queste 10 canzoni, a partire dal suo brano più noto, "Wonder" (a cui è ispirato il recente film dallo stesso titolo)