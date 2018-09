Alla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del talent televisivo X Factor tenutasi stamane a Milano è giunta l’ufficialità della notizia che da tempo era nell'aria: Asia Argento non farà parte del quartetto di giudici della nuova edizione del programma.

Come recita il comunicato stampa: “di comune accordo con Asia Argento, Sky Italia e Fremantle Media hanno deciso di interrompere la collaborazione con l’artista per tutelare i concorrenti rispetto ad una vicenda che è estranea a loro e al programma e che distoglierebbe l’attenzione dal vero fulcro di X Factor, la musica e il talento”.

Non è stato però comunicato il nome di chi sostituirà la Argento, al proposito Nils Hartman (Sky) dichiara: “Annuceremo più avanti il sostituto. Abbiamo deciso di tenere così le audizioni, perché sono state registrate prima”.

Sulla decisione presa dai produttori del programma, si sono espressi in maniera netta Fedez, che definisce “giusta” la decisione e che si auspica che il sostituto “sia scelto per tutelare i concorrenti e non per fare spettacolo”.

Mentre Manuel Agnelli si pone a difesa di Asia Argento: “E’ stato uno schifo. Sono addolorato come amico e come professionista. Ha un sacco di scheletri nell’armadio e li ho anch’io. Ma questa vicenda ha raggiunto toni assurdi: il New York Times non può essere un tribunale. Quanto a me, l’anno scorso pensavo di avere raggiunto un risultato. Ma vivrò questo mio ritorno come possibilità di lavorare su scelte e genere musica diverse. Sono tornato perché un po’ hanno insistito”. E aggiunge: “Sono convinto che Asia non sia colpevole e comunque per la legge italiana non ha fatto niente”.