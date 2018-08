A Venezia è il giorno di Lady Gaga. La popstar statunitense, protagonista del film "A star is born", diretto da Bradley Cooper, oggi incontrerà la stampa, sfilerà sul red carpet e parteciperà alla proiezione in anteprima della pellicola (che si svolgerà nella Sala Grande del Palazzo del Cinema). Svelati, intanto, i dettagli della colonna sonora ufficiale di "A star is born", in uscita il prossimo 5 ottobre.

La voce di "Bad romance" è arrivata al Lido di Venezia nella giornata di ieri, giovedì 30 agosto, a bordo di un motoscafo in legno. Ecco, qui sotto, alcuni scatti del suo arrivo:

"A star is born", remake del film "È nata una stella" di William A. Wellman (1937), arriverà nelle sale cinematografiche statunitense il prossimo 5 ottobre. In Italia farà invece il suo debutto, dopo l'anteprima di oggi a Venezia, l'11 ottobre.

E sempre il 5 ottobre uscirà anche la colonna sonora della pellicola, contenente brani inediti scritti appositamente per il film (molti di questi portano la firma della stessa Lady Gaga) e alcuni dialoghi, per un totale di 34 tracce. Ecco, di seguito, copertina e tracklist del disco:

1. "Intro"

2. "Black Eyes"

3. "Somewhere Over The Rainbow"

4. "Fabulous French"

5. "La Vie En Rose"

6. "I’ll Wait For You"

7. "Maybe It’s Time"

8. "Parking Lot"

9. "Out of Time"

10. "Alibi"

11. "Trust Me"

12. "Shallow"

13. "First Stop, Arizona"

14. "Music To My Eyes"

15. "Diggin’ My Grave"

16. "I Love You"

17. "Always Remember Us This Way"

18. "Unbelievable"

19. "How Do You Hear It?"

20. "Look What I Found"

21. "Memphis"

22. "Heal Me"

23. "I Don’t Know What Love Is"

24. "Vows"

25. "Is That Alright?"

26. "SNL"

27. "Why Did You Do That?"

28. "Hair Body Face"

29. "Scene 98"

30. "Before I Cry"

31. "Too Far Gone"

32. "Twelve Notes"

33. "I’ll Never Love Again (Film Version)”

34. "I’ll Never Love Again (Extended Version)"