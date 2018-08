L'ex DJ e produttore dei Geto Boys, DJ Ready Red, il cui vero nome era Collins Adams Leysath, è morto alla età di 53 anni nella sua casa di Cherry Hill (New Jersey), pare a causa di un attacco cardiaco.

In un video messaggio pubblicato sui social, il componente della posse rap di Houston Willie D ha ricordato l’ex compagno: "Dire che fosse un pioniere è un eufemismo. Red era avanti nel tempo."

Red si unĂŹ ai Geto Boys nel 1986, che allora si chiamavano Ghetto Boys. Divenne il primo DJ e produttore del gruppo, entrando a far parte della lineup formata da Sire Jukebox, Prince Johnny C e Little Billy (il ballerino in seguito noto come Bushwick Bill).

Ready Red ha partecipato ai primi due album del gruppo – “Making Trouble” (1988) e “Grip It! On That Other Level” (1989) -, lasciò i Geto Boys prima dell'uscita del terzo album, pubblicato nel 1991, “We Can’t Be Stopped”.