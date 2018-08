La cantautrice statunitense Laura Pergolizzi, in arte LP, ha annunciato la prossima uscita del suo quinto album in studio, ideale seguito del precedente “Lost On You”, uscito nel maggio dello scorso anno. In attesa di conoscere l’esatta data di uscita e il titolo del disco, dettagli che LP non ha ancora svelato, l’artista ha condiviso una prima anticipazione di ciò che verrà, il brano “Girls Go Wild”.

“Girls Go Wild” è nato in seguito a un’escursione a Joshua Tree con alcuni amici intimi, quando sono rientrata a casa dopo aver girato a lungo”, ha detto LP alla statunitense Billboard, per poi aggiungere: