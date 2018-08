L'ex chitarrista e co-fondatore dei Kiss Ace Frehley pubblicherà un nuovo album solista il prossimo 19 ottobre: il disco, intitolato "Spaceman", è anticipato dal primo estratto "Rockin’ With The Boys", già reso disponibile in streaming gratuito sul canale YouTube ufficiale dell'artista.

Oltre alle parti di chitarra, nel disco Frehley ha registrato anche tutte le tracce di basso, eccezion fatta per due brani, "Your Wish Is My Command" e "Without You I’m Nothing", sulle quali è intervenuto - sia come musicista che come co-autore - l'ex compagno di band Gene Simmons. "Gli ho scritto un'email chiedendogli: 'Dai, perché non scriviamo qualcosa insieme?'", ha spiegato al proposito Frehley, "Poi ci siamo seduti e in tre ore abbiamo scritto due canzoni per uno, risultato che è un record sia per me che per lui. Ci siamo divertiti molto".

L'album verrà promosso con un tour che partirà nella serata di oggi, giovedì 9 agosto, a Solana Beach, in California, per poi concludersi il prossimo 11 novembre a Miramar, in Florida: per il momento non sono previste date in Europa.

Ecco, di seguito, la tracklist di "Spaceman":

1. Without You I'm Nothing

2. Rockin' With the Boys

3. Your Wish Is My Command

4. Bronx Boy

5. Pursuit Of Rock and Roll

6. I Wanna Go Back

7. Mission To Mars

8. Off My Back

9. Quantum Flux