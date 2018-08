Melodic death metal: e quando si parla di questo genere, inevitabilmente il nome degli At The Gates fa capolino, abbinato all'aggettivo "progenitori".

La loro storia inizia, infatti, nel 1990 grazie all'iniziativa di alcuni ex componenti dei Grotesque (band dedita al black/death). Dopo un EP gli At The Gates attirano l'attenzione della leggendaria Peaceville Records - la label inglese che in quegli anni era la fucina del metallo più estremo in circolazione. Questo sodalizio è destinato a durare per molto tempo, peraltro: fino al 2014, quando avviene il passaggio a Century Media.

