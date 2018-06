Si intitola “Cupamente” l'insolito duetto tra Mara Redeghieri e Orietta Berti: il brano dalla Redeghieri per il suo ultimo album “Recidiva" (qua la recensione di Rockol)” uscito nel 2017 è stato pubblicato come singolo in questi giorni.

La ex cantante degli Ustmamo racconta che la sua band usava riproporre "Finché la barca va" (ribatttezzata “Finkela barkava”) già negli anni ’90, fino a pubblicare nel 1992 in “Maciste contro tutti”. Ad ottobre scorso la Redeghieri ha contattato Orietta Berti “perchè sembra una ballata per bambini grandi e penso che il timbro di lei e le sua presenza approfondiscano una sfera onirica, sognante, legata a leggende e favole di lupi cattivi":

Orietta Berti è un pezzo della mia terra, una stagione politica sana di un'Emilia ancora semplice e diretta – spiega Mara Redeghieri – Lei è tutto quello che io non sono, ha la tecnica del bel canto, è una voce che vorrei avere, una delle grandi interpreti, invulnerabile. E’ una presenza cheassicura semplicità e franchezza. E’ meglio di come sono abituata ad immaginarla: dolcissima, sicura, imperturbabile, sincera. La stimo molto e mi piacerebbe che ascoltasse le mie canzoni e se ne incapricciasse un poco

spiega Orietta Berti;