Gerardina Trovato compie oggi gli anni. Classe 1967, la cantautrice siciliana è salita alla ribalta all'inizio degli anni '90, complice il secondo posto conquistato al Festival di Sanremo del 1993, tra le "nuove proposte", con "Ma non ho più la mia città" (a vincere, quell'anno, fu Laura Pausini con "La solitudine"). Dal 1993 - anno in cui ha esordito ufficialmente con il suo album eponimo - ad oggi, Gerardina Trovato ha pubblicato tre album in studio, un paio di raccolte e alcuni EP. In questa gallery abbiamo deciso di proporvi alcune delle canzoni più recenti pubblicate dalla cantautrice.