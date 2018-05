Quando verrà comunicato la giuria di X Factor? Per il momento tutto tace, a livello ufficiale: i social del progamma di Sky sono tutti concentrati sui casting (lo scorso weekend si sono svolte a Milano, dopo Roma) e sulle audizioni, mentre continuano le indiscrezioni.

Partiamo da due dati.

Il primo: l'anno scorso la giuria è stata annunciata il 19 di maggio, in pompa magna con una diretta sui social.

Il secondo: i casting ora sono fatti da esperti del settore, ma le audizioni (in programma tra il 9 e il 20 giugno a Pesaro e Torino) saranno fatte dalla giuria in persona - è la prima parte delle registrazioni che andranno in onda a settembre: la giuria dovrà essere pronta ben prima del 9 giugno.

Delle due l'una: o Fremantle (che produce il programma per Sky) è molto in ritardo sulla composizione - per ora sono confermati ufficialmente solo Mara Maionchi e Fedez. O dalla produzione stanno alimentando ad arte il gossip per creare attesa.

L'ultima indiscrezione è di ieri, de Il Giornale, che ha rilanciato i nomi di Asia Argento e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. Non sono nomi nuovi: il primo era già stato scritto giorni scorsi fa TvZoom. Lodo Guenzi era stato persino costretto a smentire all'ultima conferenza stampa de Lo Stato Sociale.

Non mi hanno contattato, da X Factor. E all’interno del gruppo abbiamo cinque idee diversi sui talent

Ssi era parlato di Omar Pedrini, Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, Neffa e e del rifiuto di Coez e di Ermal Meta. Si sa per certo che Levante ha rinunciato e non si ha una posizione ufficiale da parte di Manuel Agnelli (ma come scritto più volte, a noi di Rockol risulta orientato verso la pausa dal talent).

Lodo Guenzi ha appena debuttato come conduttore televisivo al concerto de primo maggio. Asia Argento, negli ultimi tempi, è stata soprattutto la portavoce del movimento italiano #MeToo, denunciando pubblicamente le molestie sessuali ricevute nella sua carriera da attrice. In campo musicale si è fatta notare come regista di videoclip, ha diversi album all'attivo (tutti passati abbastanza innosservati, in realtà: l'ultimo è "Total entropy" del 2013) e collaborazioni, come quella del 2017 in "Ununiform" di Tricky, in cui partecipò in "Wait For Signal".

Ovviamente - per dovere di cronaca - bisogna ricordare che è stata a lungo la compagna di Morgan, che tra le altre cose è stato uno dei giudici storici di X Factor. Negli scorsi mesi, i due - che sono contrapposti in una battaglia legale - si sono scambiate pubbliche accuse a mezzo dei giornali.

Non è stato ancora confermato il direttore artistico che sosituirà Tommassini (ora ad "Amici" di Maria De Filippi). Si parla di Simone Ferrari, Head of Creative Department della Balich Worldwide Shows, che ha a curato le cerimone delle olimpiadi Torino 2006, Sochi 2014 e Rio 2016.