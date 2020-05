Insieme a suo padre Julio ha venduto qualcosa come quasi mezzo miliardo di dischi, ma anche a voler pesare solo la farina del suo sacco - 135 milioni, milione più milione meno, tra album e singoli - ci si trova a fare i conti con numeri spaventosi: Enrique Iglesias è sì un figlio d'arte, ma non uno di quelli che si è accontentato di vivere nell'ombra. Nonostante oggi compia "solo" 45 anni, la voce di "Bailamos" è stata capace di conquistare il mondo a suon di pop latino, riuscendo a coinvolgere nei suoi featuring artisti del calibro di Whitney Houston, Lionel Richie, Ludacris, Usher, Lil Wayne e Pitbull, in una girandola di collaborazioni transgenerazionali che in molti gli invidiano.

Per celebrare il suo compleanno, abbiamo allineato, nelle pagine che seguono, i dieci brani più rappresentativi di una carriera che, iniziata a metà anni Novanta, ancora oggi va a gonfie vele. Buon ascolto!