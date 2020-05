Dalida, le canzoni (in italiano) di una vita drammatica

Idolatrata in Francia, dove – anche per la sua vita segnata da vicende drammatiche e conclusa dal suicidio – è considerata un’eroina della canzone, Jolanda Gigliotti in arte Dalida, nata in Egitto da famiglia calabrese ma naturalizzata francese, ha avuto in Italia un periodo di grande notorietà, ma senza mai conquistare davvero l’affetto del nostro pubblico, per il quale il nome di Dalida è soprattutto legato a quello di Luigi Tenco, con il quale presentò “Ciao amore ciao” nel tragico Festival di Sanremo del 1967. Il suo periodo migliore, discograficamente parlando, è stato il decennio Sessanta, ma ha frequentato le classifiche anche sul finire dei Cinquanta e nella prima metà dei Settanta. Ecco di seguito alcune delle sue canzoni più note.