Il compleanno di Diamond Dave: 65 candeline a tutto rock

David Lee Roth, alias Diamond Dave, è uno dei frontman più istrionici e scatenati nella storia del rock. Classe 1954, nonostante il tempo trascorra inesorabile, pare non avere il minimo problema a continuare nella sua missione.

I più lo ricorderanno come voce degli epocali Van Halen - che lasciò nel 1985 dopo sei album (al suo posto entrò Sammy Hagar, come è noto). Intrapresa la carriera solista - che non ha mai abbandonato - si è poi riconciliato con i Van Halen nel 2006, per poi pubblicare con loro un nuovo album nel 2012.

In occasione del suo compleanno (è nato il 10 ottobre del 1954) lo ricordiamo con 10 video indimenticabili che lo vedono protagonista - solo o coi Van Halen.