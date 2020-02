Quella volta che Roger Waters sfidò David Gilmour a dimostrargli che fosse un vero uomo...

Tra Roger Waters e David Gilmour, è cosa nota, non è mai corso buon sangue. Nel 2017 Waters ha dichiarato che Gilmour non è mai stato un suo amico, ciò non toglie che la collaborazione artistica tra i due sia spesso stata molto proficua. I protagonisti di una delle nostre videostorie - che puoi vedere qui sotto - sono proprio i due Pink Floyd. Tanto tanto tempo fa si trovavano negli Stati Uniti, precisamente in Arizona, e Waters lanciò una sfida a Gilmour. Lo sfidò a dimostrargli che fosse un vero uomo, e allora Gilmour…